Predoni di scooter scoperti durante un furto, arrestati

Centro - Due persone di 49 e 55 anni sono stati arrestati dalla Polizia per il reato di furto di un motoveicolo. Le volanti della questura sono intervenute ieri in Via Rossetti su segnalazione di un cittadino che aveva notato due uomini caricare su di un furgone uno scooter, con l’antifurto ancora in funzione, per poi allontanarsi in direzione della Foce.



Identificazione - Da parte della Polizia sono scattate le ricerche nella zona fin quando, dopo pochi minuti, una pattuglia ha notato un veicolo, corrispondente alla descrizione fornita, in movimento in Via Casaregis. A quel punto gli agenti hanno bloccato ogni via di fuga del mezzo e identificato gli occupanti, due uomini che hanno subito ammesso di aver commesso il furto.



Mezzo - Il motociclo rubato, un T-Max rinvenuto nel vano di carico del furgone, è stato riconsegnato al proprietario, così come il furgone stesso. I poliziotti hanno sequestrato un casco da motociclista, indossato da uno dei ladri durante il furto nel vano tentativo di non destare sospetto.