Primo weekend di Oktoberfest: attività per bambini, flashmob con circensi, dj set e molto altro

Centro - Con l'inaugurazione ufficiale di ieri sera, è partito il ricchissimo calendario di eventi dell' Oktoberfest di Genova, che fino a domenica 22 settembre animerà Piazza della Vittoria e tutta la città.



Per il primo fine settimana della festa bavarese organizzata dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova di Alessio Balbi, sono in programma tantissime iniziative per grandi e piccini, tra concerti, show, attività cinofile, laboratori per bambini, balli e dj-set.



Debutta questa sera, alle 20.45 nel tendone grande, la rassegna OktoberFlash, la novità dell'undicesima edizione di Oktoberfest Genova curata da Matteo Monforte, con uno spettacolare flash mob che vedrà protagonisti gli artisti circensi dell'Associazione Culturale Sarabanda. A seguire, alle 21.30, sotto il tendone piccolo nell'area esterna, prenderà il via anche la rassegna di concerti OktoberBand, che questa sera vedrà esibirsi i Coldshivers, band che ripropone fedelmente brani tratti dal repertorio dei Coldplay, mentre domani sera, sabato 7 settembre, ospiterà gli Slowband, band blues e rock 'n' roll che si ispira a Eric Clapton. In seconda serata si balla con il dj-set dall'elettronica al rock 'n' roll a cura di Tot en Tanz. Domenica 8 settembre, alle 21.30, serata country con il gruppo Wild Angels Zena.



Con il primo fine settimana di Oktoberfest debuttano anche gli appuntamenti dei Weekend delle Famiglie, le attività dedicate ai più piccoli, che tra sabato e domenica vedranno i piccoli visitatori impegnati con truccabimbi, giochi, palloncini, birilli, pennarelli al baby point gestito da Unitalsi Genova e in laboratori di cioccolato. Ogni sera, inoltre, dalle 18 alle 20, nel tendone esterno risuoneranno le canzoni di Rocktoberfest, una playlist che proporrà brani lounge, blues, classic rock, soul e disco, creata appositamente da Dario Gaggero di Disco Club e scaricabile da Spotify/Oktoberfest Genova. Uno spazio a parte sarà invece dedicato agli amici a quattro zampe, sempre i benvenuti all'interno di Oktoberfest, con laboratori di agility, riporto e pet therapy, grazie all'iniziativa Dogtoberfest in collaborazione con Skadog Liguria.



ORARI DI APERTURA : il venerdì dalle 18 alle 2, mentre il sabato e la domenica apertura anticipata alle 12.

Per info: info@hbgenova.com, info@oktoberfestgenova.com, www.oktoberfestgenova.com



PROGRAMMA DETTAGLIATO

Sabato 7 settembre

H 12:30 - 14 Concerto Banda bavarese DIE WILDERER

H 15 - 18 Weekend per Famiglie: Bimbi nell'area eventi Factory con Unitalsi Genova

H 18.30 - 20 Dogtoberfest: dimostrazioni del Team Skadog di tutte le attività svolte dal centro, educazione avanzata, agility dog, obedience, dog dance, clicker training. A seguire prove gratuite per i vostri cani ed educatori disponibili per domande dubbi e consigli

H 18 - 20 Rocktoberfest: le playlist di Dario Gaggero di DiscoClub (scaricabili da Spotify/ Oktoberfest Genova)

H 19:30 - 21:30 Bimbi al baby point con Unitalsi Genova

H 20 - 24 Concerto Banda bavarese DIE WILDERER

H 21:30 - 23 OktoberBand: concerto di Slowband, band nata nel 2007 dall'idea del suo fondatore, Riccardo Tineo, di unire il suo amore per il blues, rock blues e rock 'n' roll e la sua ammirazione per uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, Eric Clapton.

H 23 DJ set dall'elettronica al rock 'n' roll a cura di Tot en Tanz



Domenica 8 settembre

H 20 – 24 Concerto Banda bavarese DIE WILDERER

H 15 - 18 Weekend per Famiglie: Bimbi nell'area eventi Factory con Unitalsi Genova

H 16 - 17 Laboratorio di Cioccolato

H 18 - 20 Rocktoberfest: le playlist di Dario Gaggero di DiscoClub (scaricabili da Spotify/ Oktoberfest Genova)

H 19:30 - 21:30 Bimbi al baby point con Unitalsi Genova

H 20 – 24 Concerto Banda bavarese DIE WILDERER

H 21:30 - 23 Animazione e balli country a cura del gruppo Wild Angels Zena