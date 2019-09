Principe, ruba uno zaino dal Flixbus ma viene sorpreso: rocambolesco inseguimento per le vie del porto

Centro - Lunedì pomeriggio un 35enne algerino ha tentato di rubare uno zaino dal bagagliaio di un Flixbus parcheggiato in via Fanti d'Italia (a Principe), ma gli è andata male: sorpreso dal conducente, infatti, il ladro - già denunciato per reati simili - ha provato a scappare, ma è stato rincorso dagli agenti della Polizia Locale e rintracciato in via San Benedetto.



L'arresto - Non appena gli agenti hanno braccato il 35enne ha avuto origine una violenta colluttazione, tanto che i cantuné hanno dovuto chiamare i rinforzi. Nel corso della zuffa è stata colpita anche un'agente donna, che - come han fatto orgogliosamente notare i colleghi - non ha avuto alcuna esitazione nel potare a termine il proprio dovere nonostante i pochi giorni che la separano dalla pensione.

Una volta fermato, l'uomo è stato prima fatto calmare e poi arrestato per furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale, e infine portato alla camere di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto.