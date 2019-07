Prodotti ittici mal conservati: maxi sequestro da parte della Polizia Locale

Centro - 320 chili di prodotti ittici mal conservati in quattro congelatori di un negozio di via del Campo, nel centro storico, sono stati sequestrati dal reparto Sicurezza e Commercio della Polizia Locale. Il titolare del negozio è stato denunciato.



Scoperta - L’intervento degli agenti è stato portato a termine con la collaborazione del personale della Asl3, specializzato nella verifica igienico sanitaria del pesce mal conservato, e quindi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.



Temperatura - In particolare il pesce in origine congelato, secondo gli strumenti tarati della Asl, era conservato a 0° e non a -18° come previsto dalla normativa vigente, una temperatura così alta da non consentirne la conservazione per più giorni. Per questo è scattato il sequestro preventivo a tutela della salute pubblica.