Quando alla storia della città serve una riqualificazione: il caso dei Truogoli di Santa Brigida

Centro - I Truogoli di Santa Brigida sono indubbiamente uno degli angoli più suggestivi della nostra città. La zona ha una storia importante: nati intorno al 1650 grazie alla famiglia Balbi, per tanti anni i Truogoli sono stati oggetto di numerose discussioni e documentazioni sull'argomento, tutte finalizzate a mettere in atto un progetto di riqualificazione che, purtroppo, ad oggi non risulta ancora realtà. «Sul posto sono presenti anche svariate realtà sociali che potrebbero agire in questo senso» spiega in sede di Consiglio comunale il Consigliere del Carroccio Davide Rossi, che auspica - se non si riuscisse durante questa amministrazione anche nella prossima - «di provare magari a realizzare un campus universitario che coinvolga le realtà presenti in via Balbi, o comunque di puntare più sull'aspetto turistico dell'area per riportarla a nuova vita».



La risposta - «Nell'area dei Truogoli sono presenti dei locali messi a bando» spiega l'Assessore al Turismo e Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli: «Stiamo definendo il da farsi grazie a un'istruttoria, e posso dire che abbiamo già iniziato a lavorare sulla zona, che comunque rappresenta un forte richiamo commerciale e turistico per la città». Tra giugno e luglio, ad esempio, sono stati organizzati nell'area ben «otto momenti dedicati al ballo, tutti finalizzati a creare un richiamo forte sia per i cittadini che per le varie realtà della nostra Genova». Tutto questo, infatti, servirebbe anche per creare una sempre più proficua collaborazione tra le zone, oltre che a mettere in atto quella tanto agognata riqualificazione di cui tanto si parla. «Abbiamo già dato il via ad alcune visite guidate nell'area Pre'-Truogoli partendo dalla Commenda, in questo senso considerata una sorta di "porta ovest" del nostro centro storico» spiega ancora l'Assessore. «Anche la "fontana" dei Truogoli» conclude «è stata annoverata - pur non essendo una fontana a tutti gli effetti - tra quelle più attrattive di Genova, e questo per riportare l'area proprio alla sua essenza fondante. Potremo certamente valutare una sponsorizzazione per la riqualificazione dell'area: ne parleremo sicuramente in futuro».