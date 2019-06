Rapina una tabaccheria a Napoli e trova lavoro in una pizzeria di Genova: rintracciato e arrestato

Centro - La Polizia di Stato di Genova ha eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere disposto dal Tribunale di Napoli, nei confronti di un 37enne residente nel capoluogo partenopeo, ritenuto responsabile di una tentata rapina e lesioni personali aggravate, commessi lo scorso 29 maggio ai danni del gestore di una tabaccheria di Napoli.



L'arresto - L’uomo si era presentato nella rivendita a volto scoperto e impugnando un oggetto acuminato aveva minacciato il titolare per farsi consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa. Al netto rifiuto dell’uomo, il 37enne ha reagito violentemente colpendolo con pugni al volto. Stessa sorte è toccata al cognato della vittima intervenuto in soccorso che, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato presso il pronto soccorso e medicato con 7 giorni di prognosi. Grazie all’analisi delle telecamere di video sorveglianza e alle indagini condotte dal Commissariato P.S. “Ferdinando”, è stato possibile risalire all’identità del rapinatore.

L’uomo, già gravato da numerosi precedenti specifici, è stato rintracciato dai poliziotti della Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile genovese in una pizzeria del centro in cui da poco aveva trovato lavoro.