Razziavano i negozi del centro con un cutter: giovani bloccati dalla Polizia Locale

Centro - Due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati fermati dalla Polizia Locale mentre con fare sospetto nel pomeriggio di ieri si aggiravano in un centro commerciale di via XX Settembre.



Merce - I giovani stavano tentando di staccare i cartellini dei prezzi attaccati ai prodotti quando sono stati notati dagli agenti che li hanno bloccati e controllati: su uno di loro e in uno zaino i poliziotti hanno trovato alcuni oggetti di bigiotteria, quattro t-shirt, pantaloni e diversi paia di occhiali da sole. I ragazzi hanno ammesso le proprie responsabilità e hanno ripercorso a ritroso con gli agenti il tragitto compiuto nei vari store di abbigliamento di via XX Settembre dove avevano sottratto i prodotti trovati in loro possesso.



Pene - Il 17enne è stato denunciato, mentre per il 18enne oltre allo stesso provvedimento sono scattati anche gli arresti domiciliari.



Commercio - «Sono davvero molto soddisfatta dell'operato della nostra Polizia Locale, dalla dirigenza agli agenti, con cui in questi mesi stiamo programmando una serie di azioni in ambito commerciale che stanno portando, come in questo caso, ottimi risultati – ha dichiarato l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli - Interventi come quelli di ieri dimostrano l'attenzione volutamente posta su più zone della nostra città tra cui il quadrilatero: Per ogni zona e delegazione cittadina andiamo ad analizzare i rischi, mappandoli, e decidendo quindi le strategie, la formazione degli agenti e gli interventi da realizzare. La tutela del commercio passa anche attraverso operazioni come queste».