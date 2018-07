Ruba il cellulare a una turista e si scaglia contro i poliziotti, 25enne arrestato

Gli agenti lo hanno rintracciato grazie alla descrizione di un gruppo di turisti australiani

Centro - Ha scippato il cellulare di una turista e nella fuga ha aggredito gli agenti: per questo un uomo di 25 anni di origini senegalesi è stato arrestato dalla polizia. L’episodio si è verificato questa notte in piazza Caricamento.



Cellulare - I poliziotti sono stati fermati da un gruppo di giovani turisti australiani visibilmente agitati che stavano transitando nelle vicinanze della metro di San Giorgio. I ragazzi hanno raccontato che una loro connazionale aveva appena subito il furto del proprio i-phone 7, strappato dalle mani da un uomo che si era poi allontanato di corsa in direzione ponente.



Ricerca - Acquisita un’accurata descrizione, i poliziotti si sono messi subito alla ricerca dello scippatore, rintracciandolo nei pressi di un locale di via Prè. Il senegalese, vistosi scoperto, ha dapprima buttato per terra il telefono rubato, subito recuperato, tentando poi di far perdere le proprie tracce infilandosi in un vicolo. Fermato qualche attimo dopo, ha opposto nei confronti degli operatori una violenta resistenza, tanto che uno di essi ha dovuto ricorrere alle cure mediche per una contusione al polso. Dopo aver restituito il maltolto alla ragazza, il 25enne è stato condotto nel carcere di Marassi.