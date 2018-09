Ruba un cellulare in metro, poi viene inseguito al grido `al ladro, al ladro!`

Arrestato un 29enne marocchino, pluripregiudicato

Centro - La metropolitana di Genova, in questi giorni di emergenza viabilità, sta diventando una tratta sempre più battuta dai genovesi per raggiungere il centro città. La forte affluenza, a volte, facilita (per così dire) furti all'interno dei locomotori.



Ieri, un 29enne marocchino si è reso protagonista di un furto di un cellulare a bordo della stessa. L'uomo, alla stazione della Darsena, ha preso il largo pensando di aver fatto perdere le tracce su di sé. Invece, un gruppo di persone ha inseguito il fuggiasco al grido di "al ladro, al ladro!". Complice l'intervento degli agenti del Commissariato di Pré, in servizio di controllo straordinario, il ladro è stato fermato.



La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario e l'uomo, pluripregiudicato, è stato tratto in arresto.