Rubano quasi mille euro di profumi: quattro arresti nel centro storico

Centro - Sono stati arrestati nella giornata di ieri due uomini e due donne di nazionalità ecuadoriana per il reato di furto pluriaggravato in concorso.



I quattro di età compresa tra i 24 e i 33 anni, già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati riconosciuti dagli investigatori di Piazza Matteotti mentre entravano in un negozio di Piazza Fontane Marose.



I poliziotti li hanno allora tenuti sott’occhio, notando che, mentre alcuni distraevano le commesse, gli altri giravano indisturbati nel negozio. Quando sono usciti li hanno seguiti e poi fermati. Avevano al proprio seguito due borse schermate contenenti diverse scatole di profumi di marca appena sottratti (per un valore stimato superiore ai 900 euro) e svariati capi d’abbigliamenti ancora etichettati, per i quali sono in corso attività di accertamento.



La visione dei filmati ha dato ulteriore conferma dell’illecita attività posta in essere dai soggetti in concorso tra loro. I quattro sono stati arrestati per furto e denunciati per ricettazione.