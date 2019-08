San Bernardo, il 15 agosto i vicoli si animano con la tavolata di `Ferragustando`

Centro - Per il secondo anno consecutiva torna Fessagustando, la Tavolata di Ferragosto 2019 in piazza San Bernardo grazie a cui il centro storico genovese tornerà ad animarsi con una vera e propria mangiata collettiva nei caruggi.



L'evento - Ferragustando è aperto a tutti e avrà luogo il prossimo giovedì 15 agosto a partire dalle 12.30: il suo scopo principale è quello di dare un segnale di vitalità e vicinanza per riappropriarsi delle zone in cui si vive e lavora tutto l’anno. Il menù completo costa 15 euro, mentre per i bimbi e gli over scende 70 a 10 euro. Per prenotare è necessario telefonare al numero 3408640024 o recarsi presso la Gelateria U gelato du caruggio di via di San Bernardo.