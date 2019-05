Centro - Era da poco passata mezzanotte quando i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per un intervento in via Berghini, dove la fuoriuscita di fumo da un box ha subito allarmato tutti i residenti.



I fatti - Pare che il fumo fosse dovuto a una macchina in fiamme all'interno del box di un'autorimessa della zona. Le fiamme sarebbero scaturite dal motore: probabilmente si tratta di un incendio dovuto a cause elettriche, ma sono ancora in corso accertamenti.