San Luca, pregiudicato finisce in manette: verrà esplulso

Centro - La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto per i reati di furto con destrezza e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, un ecuadoriano di 35 anni - senza fissa dimora e pregiudicato - in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica a seguito di condanna del Tribunale di Genova.



L'arresto - Il predetto, irreperibile da giorni presso il domicilio precedentemente dichiarato, in zona Dinegro, è stato rintracciato nella mattinata di ieri in via San Luca. Nell’ambito dell’attività di contrasto dei reati predatori, costantemente condotta dalla Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile, è attualmente al vaglio degli investigatori il coinvolgimento dell’uomo in alcuni scippi commessi nelle scorse settimane nel centro storico. Parallelamente, sono in corso le valutazioni amministrative di competenza dell’Ufficio Immigrazione della Questura, finalizzate all’avvio del procedimento di espulsione dello straniero dal Territorio Nazionale.

L’uomo, al termine degli atti di rito, è stato condotto presso il carcere di Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.