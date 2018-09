Sbaglia due furti e finisce ai domiciliari, ma può andare a scuola: guai per un 20enne

È successo venerdì pomeriggio nel Centro Storico

Centro - Doppio furto di iPhone, doppio smacco: ci ha provato due volte, ma gli è andata male in entrambi i casi.



L’arresto - Un 20enne di origini italiane ha tentato di derubare due donne del loro iPhone, ma gli è andata male entrambe le volte. Nel primo caso il giovane si è avvicinato a una turista mentre si trovava in Piazza De Ferrari, chiedendole in prestito il telefono con la scusa di voler avvisare la nonna di non essere andato a scuola: impietosita, la ragazza gli ha dato il suo iPhone per telefonare, ma – una volta avuto in mano il telefono – il giovane è scappato per i vicoli del Centro Storico. Immediatamente la vittima e il suo fidanzato hanno iniziato a inseguirlo, mentre alcuni passanti lo hanno bloccato in piazza San Matteo. A quel punto la ragazza s è ripresa il cellulare, ma il ragazzo è comunque riuscito a fuggire.

Dopo non molto tempo in vico dell’Isola il 20enne ha tentato nuovamente di derubare un’altra donna del suo iPhone strappandole l’oggetto di mano, ma anche in questo caso è stato bloccato da alcuni passanti. Consegnato ai poliziotti delle Volanti dell’U.P.G. arrivati in piazza Campetto, alla fine il giovane la telefonata alla nonna l’ha fatta per davvero, ma per comunicarle di essere stato arrestato. Questa mattina il processo per direttissima, che ha convalidato la misura cautelare degli arresti domiciliari con la possibilità di andare a scuola.