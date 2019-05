Scontri a Genova, nei guai 26 manifestanti: scattano le denunce

I disordini scoppiarono in occasione del comizio di CasaPound in piazza Marsala

Centro - Ventisei manifestanti sono stati denunciati dalla Digos di Genova per i disordini scoppiati la scorsa settimana in piazza Corvetto, in occasione del comizio per la chiusura della campagna elettorale di CasaPound in Piazza Marsala.



Reati - I manifestanti sono accusati a vario titolo di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, travisamento, lancio pericoloso di oggetti. Tra i denunciati ci sarebbero anche i due uomini che erano stati arrestati nel corso degli scontri e poi rilasciati con obbligo di firma al termine dell'udienza per direttissima.