Centro - Circa un migliaio di Antifascisti sono scesi in piazza questo pomeriggio per protestare contro il comizio di CasaPound, iniziato intorno alle 18 in piazza Marsala.



La manifestazione - Gli Antifascisti stanno cercando di oltrepassare le barriere, ma gli oltre 300 uomini della polizia stanno continuando a respingerli. Dopo un'iniziale carica degli agenti - con tanto di lancio di lacrimogeni per disperdere la folla che spingeva per entrare in piazza Marsala - la situazione sembrava essersi in parte calmata, ma poco dopo i manifestanti hanno iniziato anche a lanciare oggetti.

Mentre gli Antifascisti insistono con la protesta e i tentativi di avvicinamento, comunque, il comizio di CasaPound - che al momento conta giusto poche decine di persone - prosegue, anche se al momento gli strascichi dei fumogeni continuano a rendere l'aria irrespirabile.