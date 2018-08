Scoperto a cedere droga in Sottoripa: manette per un 46enne

Centro - Sorpreso a spacciare in via di Sottoripa, per questo è stato arrestato: il protagonista della vicenda è un uomo di 46 anni.



Droga - Ieri pomeriggio i poliziotti, durante i controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato il 46ene nascondersi dietro un palo con un’altra persona: a quel punto l’uomo ha tirato fuori una dose di cocaina e due pezzi di hashish ricevendo in cambio 50 Euro.



Controlli - Gli agenti hanno deciso di proseguire la perquisizione in casa del pusher e hanno trovato un sacchetto contenente marijuana. Per il 46enne sono scattate le manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.