Centro - Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo un inseguimento nel centro storico.



Spaccio - Il giovane è stato notato in via Prè mentre cedeva una dose di droga a una persona. Il pusher quando si è accorto della presenza degli agenti è fuggito in direzione di via Gramsci ma è stato inseguito e bloccato dagli agenti in Vico Primo dello Scalo.



Reato - Il 28enne è stato trovato in possesso di sette grammi di cocaina e di 140 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. L’uomo è stato arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.