Scoperto con 117 dosi di stupefacente, arrestato giovane pusher

E' successo ieri mattina nel Centro Storico

Centro - Un giovane pusher è stato arrestato nel centro storico di Genova con 117 dosi di stupefacente: è successo ieri mattina durante un controllo da parte della Polizia di Stato durante alcuni controlli. L’attività è stata coordinata dal Commissariato Pré, che si è avvalso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova. Il pattugliamento ha riguardato, in particolare, la zona di Via di Pré, Via del Campo, Via Gramsci e vicoli limitrofi e, nel complesso, ha consentito l’identificazione di 25 persone ed il controllo di 115 veicoli con il sistema Mercurio.



Droga - Nel corso del servizio una pattuglia, percorrendo a piedi Via Gramsci, ha notato un giovane che, alla vista degli operatori in divisa, è fuggito di corsa imboccando Vico del Gallo in direzione di Via di Pré, dove ad attenderlo era sopraggiunto un secondo equipaggio, che lo ha bloccato.



Arresto - Il ragazzo in mano stringeva ancora un calzino al cui interno era custodito lo stupefacente, 117 dosi per un peso complessivo di circa 75 grammi. Presso l’alloggio del giovane è stata inoltre sequestrata la somma di 585 euro quale provento dell’illecita attività di spaccio. Il pusher, è stato arrestato e condotto nel carcere di Marassi.