Sequestrate 60 dosi di cocaina e 4200 euro in contanti, 38enne in manette

Centro - Un uomo di 38 anni è stato arrestato ieri pomeriggio per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.



Controlli - Il 38enne è stato seguito agli uomini della Polizia mentre a bordo del suo scooter si stava spostando tra via Fieschi, piazza Dante, piazza della Vittoria, via Corsica e via Nino Bixio: qui è stato bloccato dagli agenti che lo hanno controllato.



Droga - Nel vano portaoggetti i poliziotti hanno trovato quarantacinque dosi di cocaina pronte per essere vendute e 1530 Euro in contanti. Successivamente gli agenti hanno perquisito la casa dell’uomo e lì hanno trovato 2700 Euro e quindici confezioni di cocaina. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi.