Si aggira brandendo un coltello e minaccia i passanti: pomeriggio di paura a Caricamento

Centro - Un pomeriggio da film quello vissuto ieri a Caricamento, dove un 44enne genovese - visibilmente ubriaco - ha scatenato il panico tra passanti e residenti transitando per la zona portando con sé un coltello.



Attimi di panico - Dopo aver minacciato chiunque si sia trovato davanti, l’uomo è stato segnalato da alcuni passanti spaventati a una pattuglia dei Carabinieri di passaggio. Immediatamente i militari hanno dato il via alle ricerche, riuscendo poco dopo a trovare il 44enne in piazza Cavour, in quel momento privo però dell’arma. A quel punto l'uomo è stato fermato e, quindi, denunciato per minacce aggravate.