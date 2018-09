Si confondevano tra la folla e derubavano i turisti: arrestate tre giovani pregiudicate

Centro - I Carabinieri della Stazione di San Martino hanno arrestato ieri mattina tre ragazze (una maggiorenne e due minorenni) nel corso di un servizio mirato alla repressione dei reati predatori.



L'arresto - Avendo notato che le tre ragazze - confondendosi all’interno di un gruppo di turisti spagnoli in giro per le vie della città - stavano cercando di derubarne uno, si sono immediatamente allertati, bloccando il furto e restituendo la refurtiva.

Per quanto riguarda le tre ragazze, invece, la sorte è stata poco piacevole: mentre, infatti, la maggiorenne è finita ai domiciliari in attesa del rito direttissimo - previsto per la mattinata di domani -, le due minori sono state portate presso il centro di accoglienza di Genova.