Si rompe un tubo del gas durante i lavori alla rete fognaria, via XXV Aprile chiusa al traffico

Centro - A causa di una fuga di gas nel cantiere Iren di via XXV Aprile, la strada che da piazza Fontane Marose porta direttamente a De Ferrari è stata temporaneamente chiusa.



La viabilità - A causa della rottura di un tubo del gas avvenuta ieri sera durante i lavori alla rete fognaria - nonostante al momento l'area sia stata messa in sicurezza, tanto che i pedoni possono attraversarla senza problemi -, la strada è al momento chiusa al traffico su gomma e tale rimarrà fino alla fine dei lavori di ripristino.

