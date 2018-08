Sicurezza, operazioni nel centro storico: due agenti feriti e una volante ammaccata

Centro - Nel corso di questa notte i vicolo del centro storico sono diventati un "ring" a cielo aperto: in tarda serata, infatti, la Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 28enne con precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale e aggressione aggravata.



Le operazioni - L'arresto è avvenuto in piazza San Matteo dove, al culmine di una lite, un 28enne marocchino ha aggredito una donna. Immediatamente fermato dalla polizia - che ha altresì provveduto anche a portare via la ragazza -, l'uomo si è scagliato violentemente contro gli agenti, arrivando addirittura a buttarli a terra e a farli mordere alle gambe dal proprio cane, privo di guinzaglio e museruola. Anche una volta che gli agenti sono riusciti a bloccarlo, però, l'uomo non ha smesso di dare in escandescenze, finedo per rompere anche un finestrino dell'auto della polizia. Sia la giovane che i poliziotti sono stati prontamente assistiti da personale ospedaliero, da cui hanno appreso di essersi procurati 7 giorni di prognosi ciascuno. Arrestato per lesioni aggravate e danneggiamento aggravato, al momento l'uomo si trova detenuto nel carcere Marassi in attesa dell'udienza di convalida.