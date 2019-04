Sopraelevata, l´ennesimo tir mette a rischio l´incolumità degli automobilisti: ma stavolta scatta la multa

Centro - Non bastano neppure i limitatori di sagoma per fermare l'accesso degli autoarticolati in sopraelevata. Si tratta solo dell'ultimo, ennesimo caso in cui un mezzo pesante percorre abusivamente la strada sopraelevata, mettendo a rischio l'incolumità di tutti i suoi avventori. Fortunatamente, però, questa volta ad aspettarlo in fondo alla rampa di uscita del Porto Antico l'autista in questione ha trovato una pattuglia della Polizia locale.



Ancora una volta - I disagi alla viabilità non sono mancati, ma almeno questa volta i vigili sono intervenuti per a multare l'ennesimo autista "furbetto" che ha pensato bene di passare in sopraelevata con un tir. I limitatori di sagoma purtroppo sembrano non bastare a contrastare questo ormai quotidiano fenomeno, che sta diventando ogni giorno sempre più pericoloso. In attesa di ulteriori provvedimenti, però, si può dire che - almeno in questo caso - la storia abbia in un certo senso avuto un "lieto fine".