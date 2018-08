Sorpresa a spacciare nel centro storico, 25enne finisce in manette

Identificata e deferita anche la madre per concorso in spaccio

Centro - Una commerciante genovese di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Maddalena per di spaccio di sostanze stupefacenti.



L'arresto - La donna è stata colta sul fatto mentre si apprestava a vendere una dose di eroina a un 33enne genovese in cambio di 80 euro. A seguito di una perquisizione personale - durante la quale i Carabinieri hanno trovato addosso alla 25enne altre dosi di stupefacente, oltre al ricavato della vendita precedente - i militari hanno effettuato anche alcuni controlli sia presso l'abitazione che all'interno dell'attività commerciale della ragazza, dove sono stati rinvenuti anche 16 grammi di hashish, altri 4 grammi di eroinamateriali per il confezionamento e consumo di sostanze stupefacenti e 945 euro in contanti.

Immediatamente arrestata, al momento la 25enne si trova in custodia presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo. Nel corso delle operazioni è stata fermata e denunciata anche la madre 53enne della ragazza per concorso in spaccio.