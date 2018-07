Sorpresi a rubare abiti da due negozi, arrestati

Centro - Sono stati scoperti con vestiti rubati in due negozi di abbigliamento, per questo sono stati arrestati: i protagonisti della vicenda sono un uomo di 53 anni e una donna di 37.



Furto - La coppia è stata fermata ieri oltre le casse dell’UPIM di Via XX Settembre, mentre stava tentando di scappare con la merce non pagata. In una borsa sono stati trovati diversi vestiti privi dell’etichetta antitaccheggio e altri indumenti trafugati in un altro negozio.



Arresto - I capi di abbigliamento sono stati restituiti e per la coppia sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato.