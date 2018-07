Sorpreso a cedere droga a due ragazze, 21enne in manette

L'episodio è avvenuto sabato scorso nel centro storico di Genova

Centro - Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato per spaccio di droga nel centro storico di Genova: l’episodio si è verificato nella serata di sabato.



Dosi di droga - Gli agenti del Commissariato Centro, dopo alcune segnalazioni dei residenti, hanno intensificato i controlli nel centro storico cittadino ed in particolare hanno effettuato un servizio mirato nella zona di via San Luca. I poliziotti hanno notato il 21enne mentre stava cedendo della sostanza stupefacente a due ragazze genovesi minorenni. Il ragazzo, quando si è accorto della presenza della polizia, ha cercato di scappare ma è stato bloccato: il 21enne è stato trovato in possesso di sette “dosi” di hashish, per un peso complessivo di circa 9 grammi e di 10 Euro poco prima ricevuti dalle due minori.