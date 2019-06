Sorpreso a rubare da Oviesse e Dainese, aveva colpito poco prima al Moody: arrestato

Centro - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato questa notte un 35enne genovese per furto aggravato continuato.



L'arresto - I poliziotti delle Volanti hanno fermato l’uomo mentre tentava di consumare il furto presso i negozi Oviesse e Dainese, grazie alla segnalazione di un Carabiniere fuori servizio, che notato il 35enne aggirarsi per le vie del centro armato di piede di porco, lo aveva seguito senza mai perderlo di vista.

A seguito di accertamenti l’uomo, trovato in possesso anche di due cacciaviti, è risultato essere altresì l’autore del furto del registratore di cassa asportato poco prima presso il bar Moody.

Il genovese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, sarà giudicato questa mattina con rito per direttissima.