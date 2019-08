Sorpreso a spacciare in centro storico, ma deve già scontare 2 anni e 8 mesi per una rapina: arrestato

Centro - Ieri pomeriggio i Carabinieri della Maddalena hanno sorpreso un 24enne marocchino spacciare hashish a un italiano e a un rumeno in Vico del Serriglio in cambio di euro 10 euro a dose. Dopo aver effettuato ulteriori accertamenti, però, i militari hanno altresì scoperto che il ragazzo - in Italia senza fissa dimora - avrebbe dovuto scontare una pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per una rapina commessa a Genova nel febbraio del 2018.





L'arresto - A seguito di perquisizione personale, inoltre, il 24enne è stato trovato in possesso di circa 13 grammi di hashish, dunque è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Marassi. Sostanza stupefacente e denaro sono stati sequestrati.