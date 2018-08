Sorpreso a spacciare in pieno giorno nel centro storico, arrestato

Centro - Nel tardo pomeriggio di sabato una squadra di poliziotti ha individuato in via di Sottoripa un gruppo di persone ferme in attesa, a cui ben presto si è avvicinato un individuo sospetto con in mano un sacchetto di cellophane.



L'arresto -<7b> Dopo aver fermato l'uomo (un 46enne marocchino irregolare e con precedenti penali), i poliziotti lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di una tavoletta di hashish del peso di circa 70 grammi e di 135 euro in contanti.

L'uomo è stato, dunque, arrestato e successivamente condotto presso il carcere di Marassi.