Sorpreso a spacciare tenta di ingoiare la droga, ma la Polizia `salva` un involucro: arrestato

Centro - La Polizia di Stato di Genova, ha tratto in arresto un 21enne gambiano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



L'arresto - Un equipaggio delle volanti dell’U.P.G., transitando in via Gramsci, ha riconosciuto una assuntrice di stupefacenti mentre stava confabulando con il 21enne. Senza farsi notare ne ha seguito le mosse e ha visto che la donna ha consegnato al giovane dei soldi in cambio di un involucro che lo stesso ha estratto dalla bocca. I due sono stati fermati e, mentre la donna ha consegnato immediatamente quanto aveva appena ricevuto, l’uomo ha tentato di deglutire i rimanenti involucri senza però riuscirci completamente, infatti uno lo ha consegnato ai poliziotti e, dalle analisi effettuate dalla Polizia Scientifica il contenuto è risultato essere cocaina.

Il 21enne - già gravato da precedenti per spaccio di droga - è stato arrestato e accompagnato in ospedale per “gli ulteriori sviluppi”.