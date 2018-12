Sorpreso con dosi di cocaina, pusher in manette

Centro - Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga: il giovane è stato sorpreso martedì con quattro dosi di cocaina pronte per essere vendute.



Inseguimento - La Polizia, durante i controlli in via Gramsci, hanno notato un uomo che ha aumentato l’andatura per imboccare di corsa Vico Largo per fuggire e non farsi bloccare.



Fermo - Il 24enne è stato inseguito dagli agenti che lo hanno controllato: nei vestiti è stato trovato un sacchetto che conteneva cocaina. Per il giovane sono scattate così le manette.