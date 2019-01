Sottoripa, continua senza sosta la lotta allo spaccio: nei guai un 51enne

Centro - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino marocchino di 51 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.



L'arresto - Il Commissariato di P.S. Centro ha predisposto, ieri pomeriggio, un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Piazza Caricamento, Sottoripa, Piazza Raibetta e Via Turati, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’attività d’osservazione ha consentito ai poliziotti di individuare un uomo, i cui continui spostamenti tra Sottoripa e Piazza Caricamento hanno insospettito gli operatori.

Ad un certo punto, è stato avvicinato da una persona con cui si è appartato. Pensando di non essere visto, ha estratto dalla manica della giacca un qualcosa, che ha passato all’uomo ricevendo in cambio una banconota da 10 euro. Gli agenti hanno fermato prima l’acquirente, a cui è stato sequestrato un pezzo di hashish appena comprato, per poi procedere al controllo del pusher, trovato in possesso di un pezzo più grande della medesima sostanza, nascosto nella manica.

Il 51enne, a cui carico sono emersi precedenti di polizia, è stato pertanto arrestato. Fissata per questa mattina la direttissima.