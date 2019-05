Sottoripa, vede la pattuglia e tenta di allontanarsi: fermato con diverse dosi di cannabis

Centro - La Polizia di Stato di Genova, ieri sera, durante alcuni servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ha denunciato un 36enne di origini senegalesi.



La denuncia - Gli agenti della volante del Commissariato Centro, durante un servizio appiedato in via di Sottoripa, hanno notato un soggetto nel tentativo di allontanarsi alla vista della polizia. Hanno deciso pertanto di controllare il ragazzo, che immediatamente ha cercato di disfarsi, gettandoli a terra, di alcuni involucri in cellophane, contenenti della sostanza, risultata essere Cannabis. Ulteriori approfondimenti hanno consentito di accertare che il senegalese era già pluripregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio e la persona, oltre quello inerente l’immigrazione clandestina.

Il 36enne è stato denunciato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.