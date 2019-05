Spaccio e malavita attanagliano il Centro storico: la questione diventa un servizio di Striscia

Centro - I problemi e i timori legati allo spaccio nel centro storico continuano, ma - dopo la risposta del Comune e l'esposto presentato dagli abitanti di piazza delle Vigne - sembra che qualcosa si stia iniziando a muovere. In tutti i sensi.



Un ospite inaspettato - Oltre al riscontro positivo pervenuto dal Comune di Genova, a muoversi per le vie del Centro storico genovese pare essere arrivato anche Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia reso famoso sia dalle sue acrobazie in bicicletta che dai servizi che ogni settimana porta sul piccolo schermo raccontando la piaga dello spaccio in alcune italiane.

Ancora non si conosce la data in cui il servizio su Genova, ma sicuramente i cittadini non potranno che essere felici del rilievo e della visibilità che la questione otterrà a livello nazionale. Speriamo solo si riesca a passare al più presto dalla carta ai fatti.