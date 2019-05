Spaccio nel centro storico e davanti alle scuole, Fontana: «In arrivo nuovo contingente nei vicoli»

Centro - «Dopo il fatto increscioso avvenuto fra le vie Canneto, si evince come in alcune zone del centro storico vi sia un problema di sicurezza dovuto ai numerosi stranieri che di giorno e di notte spacciano a piede libero. Per questo durante l'ultimo consiglio comunale ho voluto portare la questione all'attenzione della giunta, presentando un'interrogazione per fare chiarezza sulla situazione. L'assessore Garassino mi ha confermato che è in arrivo un nuovo contingente di Forze dell'Ordine, che verrà destinato alle zone che hanno le maggiori criticità, individuate dopo una discussione con commercianti e residenti. Inoltre, grazie ai fondi del decreto Salvini, la giunta sta portando avanti il progetto di riqualificazione di Sottoripa che, insieme alla nuova illuminazione agli studi dell'assessorato ai lavori pubblici di Fanghella, aumenterà la percezione di sicurezza in quella zona»: lo ha dichiarato Lorella Fontana - capogruppo Lega in Comune.



«La lotta allo spaccio non si ferma solo nel centro storico, ma si sta lavorando alacremente anche per aumentare la sicurezza delle nostre scuole - ha aggiunto - Infatti, stanno già arrivando i primi ottimi risultati dall'operazione Scuole sicure, finanziata con 2.5 milioni di euro e avviata nei mesi scorsi dal Ministero dell'Interno. In particolare, oggi il Viminale ha riferito che a Genova sono stati sequestrati circa 3 chili di sostanza stupefacente presso gli istituti scolatici interessati dal progetto voluto dal Ministero. Un progetto di buon senso, in difesa della legalità, che dimostra come questo Governo stia passando dalle parole ai fatti».