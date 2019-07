Strappa collana dal collo di una turista, arrestato dalla Polizia Locale

Centro - Un uomo algerino di 39 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale questa mattina in via del Campo dopo che è stato visto compiere un furto con strappo ai danni di una turista. È successo nel centro storico di Genova.



Controlli - I poliziotti, durante alcuni controlli, hanno notato un uomo che indugiava nei pressi di Porta Soprana, e si sono fermati poco dopo, sull'altro lato di via delle Fontane, all'imbocco di via Prè per osservarne le mosse. Dopo pochi istanti l'uomo ha iniziato a inseguire una coppia di anziani e ha strappato una catena dal collo della donna.



Blocco - Gli agenti sono partiti all'inseguimento e, dopo aver percorso vico Santa Sabina, lo hanno fermato dentro ad un portone di vico Untoria, dove si è introdotto nel tentativo di far perdere le sue tracce. Il 39enne è stato bloccato trasportato in questura dove è stato identificato ed arrestato.



foto di archivio