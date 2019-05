Street Food, ristorante, bar aperto fino a tardi e molto altro: così rinasce il Mercato Orientale

Centro - Più di 1200 metri quadri dedicati al food all'interno del Mercato Orientale: si tratta del MOG, un'area - inaugurata oggi - al cui interno sono presenti 11 "corner" gastronomici tutti genovesi - con pesto, pizza, pasta e molto altro - un ristorante, un bar aperto fino a tardi e un'enoteca.



L'inaugurazione - Il MOG sarà aperto 360 giorni l'anno dalle 10 del mattino al mezzanotte, e rappresenterà un ulteriore incentivo turistico per la nostra città.

«Dopo mesi, anni di lavoro partiti quasi per socmmessa con mia moglie» spiega Marco Cambi, investitore del MOG «fibalmente oggi ci siamo». E secondo l'Assessore Regionale alla Cultura e Formazione Ilaria Cavo, questo nuovo ritrovo enogastronomico tutto ligure rappresenterà un vero e proprio «punto di ritrovo e di aggregazione per tutta la città. Al suo interno sono presenti eccellenze tutte genovesi, ma non solo: il MOG, infatti, ospiterà corsi di formazione specifici per l'enogastronomia».