Svaligia il reparto alcolici della Basko, ma viene sorpreso da una vigilante: arrestato

Centro - Nei giorni scorsi, i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno arrestato un marocchino di 34 anni - irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici - per il reato di rapina impropria.



L'arresto - Dopo aver prelevato numerose bottiglie di superalcolici e alcune confezioni di profumo (valore complessivo 166 euro) dagli scaffali della Basko di via Paggi, ha tentato di superare la barriera delle casse senza corrispondere alcunché. Un’addetta alla sorveglianza che l’aveva visto mentre occultava la merce all’interno di uno zaino, l’ha fermato prima dell’uscita chiedendogli di mostrare il contenuto della borsa. In tutta risposta l’uomo ha reagito con violenza spintonando la donna. Il trambusto ha attirato l’attenzione di una cliente che, essendo peraltro un funzionario di Polizia, non ha esitato ad intervenire bloccando l’uomo. Riconsegnata la merce rubata al direttore del supermercato, il 34enne è stato accompagnato in Questura in attesa del rito per direttissima fissato per questa mattina.