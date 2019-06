Tampona un´auto, scappa all´alt e dà vita a un inseguimento da poliziesco

Centro - Scene degne di un poliziesco quelle che oggi hanno animato le vie del centro, dove un 26enne peruviano - evidentemente ubriaco - fermo con la sua auto in Sopraelevata accanto a un altro veicolo, è scappato alla vista della polizia, dando vita a un vero e proprio inseguimento.



I fatti - Stando a una prima ricostruzione, pare che il giovane avesse tamponato il conducente dell'altra vettura trovata ferma sulla Aldo Moro, il quale - dopo averlo inseguito per un tratto - era riuscito a fermarlo, salvo poi vederlo nuovamente fuggire all'arrivo degli agenti. Inseguito nuovamente dalla polizia, il peruviano ha iniziato a correre per le vie del centro, tamponando un'altra auto (questa volta ferma in sosta) e sfiorando alcuni pedoni, nonché cercando ripetutamente di urtare la volante, poi colpita in via XII Ottobre.