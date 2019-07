Tenta di rubare tracolla a un inglese ma viene scoperto: arrestato 28enne

Centro - Un ragazzo del Gambia di 28 anni è stato arrestato dalla polizia per il reato di rapina in via San Luca: il giovane in compagnia di due complici, poi scappati nei vicoli, sabato notte, intorno alle 3, ha cercato di strappare la tracolla a un turista inglese di 48 anni con tono minaccioso.



Chiamata - La scena è stata notata da un genovese che ha avvisato la Polizia: gli agenti sono intervenuti in soccorso della vittima e hanno bloccato il ragazzo. Sono in corso le indagini da parte dei poliziotti per risalire ai complici che erano in compagnia del gambiano.