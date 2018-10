Tenta una rapina in pizzeria, ma senza saperlo punta una famiglia di poliziotti: arrestato 36enne

Centro - La Polizia di Stato ha arrestato sabato sera un 36enne libico per tentata rapina.



L'arresto - L’uomo è entrato all’interno di una pizzeria del Porto Antico e si è avvicinato a un tavolino, dove stava tranquillamente cenando una famiglia genovese. Avendo notato che sul tavolo dove i tre stavano mangiando si trovava anche un cellulare, il 36enne non ha perso tempo: con una mossa fulminea l'ha preso da sotto il naso dei tre commensali e si è dato rapidamente alla fuga. Peccato che abbia adocchiato la famiglia sbagliata: i tre, infatti, erano rispettivamente un sovrintendete capo in pensione (il padre), un ispettore superiore ancora in servizio (la madre) e e un agente in prova della Polizia di Stato (il figlio).

La famiglia è riuscita a bloccare in poco o nulla il ladro, nonostante quest’ultimo abbia cercato di fuggire tirando calci e pugni ai suoi inseguitori: in perfetta sintonia, dunque, mentre i genitori tenevano ben stretto il rapinatore, il figlio ha chiamato la sala operativa.

Immediato l'arrivo di una volante, che ha provveduto all'arresto del rapinatore.