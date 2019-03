Centro - Un uomo di 34 anni è stato arrestato nella tarda serata di ieri dalla polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



Stupefacente - Durante un servizio nel Centro Storico i poliziotti hanno notato una persona che alla loro vista ha cercato di dileguarsi: gli agenti lo hanno sottoposto a controllo trovandolo in possesso di quattro involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente per un totale di 26 grammi circa tra cocaina e derivati della cannabis. L’uomo è stato portato in carcere