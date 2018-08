Ubriaco molesto prima infastidisce i passanti, poi insulta la Polizia

Centro - Nel pomeriggio di venerdì 10 agosto due pattuglie della Polizia sono intervenute in piazza Caricamento per placare un ubriaco, che infastidiva i passanti.



L’uomo, un cinquantatreenne rumeno con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, ed è stato denunciato in stato di libertà per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e per ubriachezza molesta, con relativo ordine di allontanamento, oltre a una sanzione di 200 euro per atti contro la pubblica decenza.



Poco distante una pattuglia anti degrado, composta da tre unità in borghese e due in uniforme ha effettuato un controllo in zona Darsena comunale ove è stato scoperto un episodio di compravendita di sostanze stupefacenti. Lo spacciatore, marocchino di 43 anni, è stato denunciato per spaccio e il compratore, senegalese di 37 anni, è stato segnalato come consumatore.