Ubriaco si aggira in pieno giorno per piazza delle Vigne con due grossi coltelli: fermato

Centro - Era il primo pomeriggio di mercoledì quando una pattuglia della Polizia Locale si è trovata a dover fermare in piazza delle Vigne un uomo evidentemente ubriaco e, per questo, fonte di disturbo alla quiete pubblica. Solo pochi giorni fa, gli abitanti della zona hanno presentato al Comune una raccolta di firme per chiedere un aumento dei presidi nel centro storico, in modo da poter garantire a chiunque ci viva o ci lavori una maggiore sicurezza.



I controlli - Nonostante gli sia stato intimato a più riprese di fornire le proprie generalità, l'uomo ha continuato a non pronunciarsi e - a seguito di ulteriori controlli - è stato addirittura trovato in possesso di ben due coltelli di grosse dimensioni. Accompagnato in Questura per il fotosegnalamento, l'uomo è stato identificato come cittadino senegalese di 41 anni, illegalmente presente sul territorio dello Stato: per queste ragioni, l'interessato è stato denunciato per il soggiorno illegale sul territorio italiano, per il possesso di armi atte a offendere e per ubriachezza molesta. Oltre a ciò, per il 41enne è stato subito disposto anche un ordine di allontanamento dal territorio cittadino.