Urla e molestie, quando il sabato sera si fa `diverso`: quattro spezzini allontanati dal centro storico

Centro - Urla, molestie ai passanti e schiamazzi fastidiosi: ecco tutti gli ingredienti per quello che alla fine si è dimostrato essere un sabato sera alquanto... movimentato. Ebbene sì, perché i protagonisti di questa storia - quattro giovani spezzini - non hanno tenuto conto delle conseguenze delle proprie azioni.



Il provvedimento - Intorno alle 22 di sabato sera, il gruppo ha iniziato a farsi notare mentre si trovava in salita Pollaiuoli, zona centrale sia per la movida che - di conseguenza - per i pattugliamenti di carabinieri ed esercito. Il tutto è andato avanti senza sosta, o almeno finché - visibilmente ubriachi e molesti - i quattro sono stati fermati e controllati dagli agenti: tutti sulla ventina, per loro è scattato l’ordine di allontanamento dal centro storico del capoluogo, così come previsto dall’articolo 9 del decreto legge del 20 febbraio 2017 in materia di sicurezza delle città. Nel caso in cui dovessero essere nuovamente sorpresi nella zona nelle medesime condizioni, per loro potrebbe scattare il Daspo urbano.