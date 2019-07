Centro - Stava spacciando crack e cocaina in via Prè a uno studente quando improvvisamente sono sopraggiunti alcuni Carabinieri e - purtroppo per lui - i suoi affari non sono andati come avrebbe sperato.



L'arresto - Il protagonista di questa vicenda è un senegalese di 43 anni che - sopreso a cedere una dose di crack e una di cocaina a un giovane 23enne peruviano residente a Genova in cambio di 15 euro - è stato fermato e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Genova Centro: il suo acquirente sarà invece segnalato alla Prefettura in quanto assuntore.