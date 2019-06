Vendita di alcol ai minori, 4 locali nell´occhio del ciclone: scattano 30 giorni di chiusura

Centro - Ben 30 giorni di chiusura per 3 bar e un negozio del centro storico, colpevoli di aver venduto più volte alcol a minori: questo il provvedimento firmato dal direttore dell'Assessorato al Commercio, sollecitato dall'Assessore comunale Paola Bordilli.



Il blitz - Tutti gli esercizi coinvolti sono siti in pieno centro storico, nel cuore della movida genovese. Si tratta in tutti e 4 i casi di locali gestiti da pakistani che - colpevoli di aver venduto alcol a minori (talvolta anche al di sotto dei 16 anni) e a più riprese colti sul fatto anche dalla Polizia Locale - ora dovranno scontare ben 30 giorni di chiusura delle proprie attività: tra questo, 2 si trovano in salita Pollaiuoli, 2 in via San Donato.

Purtroppo non è la prima volta che situazioni del genere si verificano, ma fortunatamente il Comune di Genova non manca di prendere provvedimenti per tutelare sia il rispetto delle leggi che il decoro e la sicurezza urbani: e chiaramente quest'operazione della Municipale non sarà sicuramente l'ultima. Chiaramente - oltre all'impossibilità di alzare la saracinesca per un mese - ciascuno dei locali coinvolti ha ricevuto anche cospicue sanzioni amministrative.