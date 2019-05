Vendita di alcol ai minori, il Comune prende provvedimenti: in aumento sanzioni e controlli

Centro - Grazie ad alcuni controlli e accertamenti della Polizia Locale, nei giorni scorsi alcuni locali - 4 per la precisione - sono stati denunciati penalmente per aver venduto e somministrato bevande alcoliche a minori. «L'alcol è una piaga che sta colpendo in modo particolare anche i giovani» spiega la capogruppo della Lega in Comune Lorella Fontana, chiedendo spiegazioni in merito alla dislocazione di tali controlli. A suo dire, infatti, è vero che il centro storico è una delle aree più attrattive della città, ma per quel che concerne le altre delegazioni - prescindendo per un attimo dalle varie ordinanze anti-alcol - sono già state programmate dall'amministrazione e dalla Polizia Locale delle operazioni atte a contrastare tale fenomeno?



Il punto - Negli ultimi anni, purtroppo, la piaga dell'alcolismo si sta diffondendo in maniera esponenziale anche tra i giovanissimi. In questo contesto, le azioni di controllo svolte dall'amministrazione e dalla Polizia Locale sono volte a «dare un segnale forte in tal senso, soprattutto nei confronti di quelle attività commerciali che fanno mal commercio e vanno contro la legge vendendo alcolici ai minori», spiega l'Assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino. In virtù di ciò, «c'è stata un'attenzione particolare in questo mese soprattutto nella zona della movida» continua l'Assessore, spiegando come al suo interno sia stato «implementato il numero degli (agenti anche in borghese) soprattutto al venerdì e al sabato», il tutto per far sì che i controlli e la lotta a questo genere di illeciti potesse essere più fattuale. Nell'ultima settimana sono state fatte più di 40 sanzioni «con tutto quello che ne consegue»: questo genere di illecito, infatti, se reiterato - vale a dire nel caso di più di 3 multe consecutive - porta alla sospensione della licenza per i commercianti. «Verso la stagione estiva» conclude Garassino, «la movida cala, quindi è previsto già un implemento in zone - come quella di Sampierdarena - dove invece l'estate porta un aumento dei soggetti dediti all'abuso di alcolici», il tutto chiaramente in concomitanza con l'ordinanza anti-alcol già applicata. «Fortunatamente oggi abbiamo a disposizione un po' più di agenti, quindi il lavoro sulle attività commerciali viene fatto in maniera crescente anche in aree diverse da quella della movida».